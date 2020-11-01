"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.