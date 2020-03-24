"رويترز": قادة مجموعة العشرين يناقشون مواجهة تفشي "كورونا" الخميس المقبل

في قمة تعقد عبر الهاتف

نقلت "رويترز" اليوم (الثلاثاء) عن مصادر متعددة أن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمرًا عبر الهاتف الخميس المقبل؛ لمناقشة تفشي فيروس كورونا الجديد.

واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس على وضع خطة عمل، للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.

ورحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات المالية والنقدية، التي اتخذتها بعض البلدان، لكنها أشارت إلى أن الأمر سيتطلب المزيد خاصة في المجال المالي.