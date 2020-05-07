الأردن .. الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 494 حالة

الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد بالشمال

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم إلى 21 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 494 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد شمالي الأردن.