العراق.. مقتل 9 أشخاص في انفجار حافلة مفخخة قرب كربلاء

أصيب 6 آخرون.. ولم يتضح إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير

قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن انفجاراً في حافلة صغيرة وقع اليوم الجمعة خارج مدينة كربلاء، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، كشف المسؤولون عن إصابة ستة ركاب آخرين في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة.

وأوضح المسؤولون أن كل القتلى من المدنيين، وتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشياً مع اللوائح، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير، ولم يعلن أحد مسؤوليته حتى الآن.

وكان العراق قد أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لكن الخلايا النائمة للتنظيم مستمرة في شن أعمال تمرد وهجمات متفرقة في أنحاء البلاد.



