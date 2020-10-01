"أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص الحكومة على رفاه المواطن

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين..
جاء ذلك خلال تدشينه ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة ينبع والهيئة الملكية بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال ريال.
موضحًا أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع #القطاع_الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة #المدينة_المنورة وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان
وضع حجر الأساس لها بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال بمحافظة ينبع والهيئة الملكية
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين..
جاء ذلك خلال تدشينه ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة ينبع والهيئة الملكية بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال ريال.
موضحًا أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع #القطاع_الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة #المدينة_المنورة وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.