"أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص الحكومة على رفاه المواطن

وضع حجر الأساس لها بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية

أكد أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎الأمير فيصل بن سلمان‏ دعم حكومة ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين..

جاء ذلك خلال تدشينه ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال ريال.

موضحًا أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع ‎#القطاع_الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة ‎#المدينة_المنورة وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.