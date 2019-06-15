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قال: التحقيقات أشارت إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة

عبدالله بن زايد: هجوم السفن الأربع في خليج عمان نفذته دولة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السبت: إن الهجوم الذي استهدف 4 سفن تجارية في خليج عمان الشهر الماضي، قامت به دولة، مؤكدًا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها.



وأضاف: "نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازًا أو نفطًا، ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وأيضًا علينا أن نؤمّن شعوبنا واقتصاداتنا".



ووفق "سكاي نيوز" خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى صوفيا؛ تحدث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن الهجمات التي استهدفت أربع سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل الإمارات، قرب الفجيرة خارج مضيق هرمز، في مايو الماضي.



وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن "الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه".



وأكد أن "التقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف؛ كان دقيقًا، بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن".