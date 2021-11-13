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13 ألف موظف يوميًّا لخدمة وإسعاد زوَّار فعاليات المنطقة

بالفيديو.. نجم مسلسل "رشاش" لـ"سبق": بوليفارد رياض سيتي حدث تاريخي

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يعيش زوَّار فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، أهم الوجهات الترفيهية وكبرى مناطق الفعاليات بموسم الرياض، حالة من الانبهار والإعجاب والبهجة التي تستمر معهم بوهج الدهشة والمتعة وسط منظومة خدمات متكاملة، يعمل فيها يوميًّا 13 ألف موظف لخدمة وإسعاد زوَّار فعاليات المنطقة.



وفي هذا الصدد وصف الفنان السعودي إبراهيم الحجاج، أحد أبطال مسلسل "رشاش"، فعاليات موسم الرياض بالحدث التاريخي، وأنها من أعظم ما رأى!



وأضاف "قحص"، وهو اسم دوره في المسلسل، في حديثه لـ"سبق" أمس: "منذ ساعة نسير في مناطق (بوليفارد رياض سيتي)، ولم نشاهد سوى 3 ٪ فقط! وما شاء الله المنطقة واسعة وضخمة جدًّا، وحدث عالمي وتاريخي!".



وقدَّم الممثل "الحجاج"، الذي كان بصحبة زميله الفنان فايز بن جريس، نجم مسلسل رشاش، شكره لهيئة الترفيه ولإدارة موسم الرياض على الجهود الجبارة في تنظيم وإدارة فعاليات الموسم، وأضاف: "إن شاء الله سوف نستمتع".. مؤكدًا أنهم سعداء جدًّا -بوصفهم فنانين وممثلين- بتفاعل الناس والزوار، وسعادتهم بالالتقاء بهم والتصوير معهم.



وتعد فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي" جوهرة موسم الرياض؛ إذ تتضمن 9 مناطق داخلية؛ فهناك منطقة "بوليفارد رياض سيتي سكوير"، التي استوحت تصميمها من ميدان "تايم سكوير" في نيويورك، وتتزين بشاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30م، وتضم أكثر من 102 متجر مقسَّمة بين المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية.



وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة، وهي الأيقونة الترفيهية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتتميز بمواصفات غير مسبوقة، إلى جانب مطاعمها ومقاهيها الفاخرة.



وتحتضن المنطقة فعاليات عالمية، تُقام لأول مرة على مستوى العالم، إضافة إلى حضور واحدة من أكبر دور العرض في الشرق الأوسط، تحتوي على شاشات سينمائية عالية الجودة، تُعرض فيها أحدث الأفلام قبل نزولها في صالات السينما العالمية، وتصل مساحتها إلى 22.280م2، بشاشات سينما يصل عددها إلى 25 شاشة.



كما تستقبل المنطقة زوارها يوميًّا من الساعة الـ05:00 مساء حتى الساعة الـ4:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع، كما تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مواقف لخدمة صف السيارات. (فيديو)