مدارس الإمارات تبدأ في استقبال الطلاب "واقعي وافتراضي وهجين"

الحكومة أقرت 3 أنظمة تعليمية لأكثر من مليون طالب وطالبة بالدولة

بدأت مدارس الإمارات اليوم في استقبال الطلبة من مختلف المراحل التعليمية، في موسم دراسي آمن يملؤه العطاء والتفاني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وانطلق الموسم الجديد 2021- 2022 بثلاثة أنظمة تعليمية لأكثر من مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة للمراحل التعليمية كافة، في التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم أو المناهج الأجنبية، وتشمل الأنظمة التعليمية التي يحملها العام الدراسي الاستثنائي "الواقعي، والافتراضي، والهجين".

وتأتي انطلاقة العام الدراسي الجديد وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا؛ لضمان العودة الآمنة للطلبة، ويطبق بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية المعتمد من قِبَل الجهات المعنية في المدارس، حفاظًا على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية والفنية، بما يتوافق مع طبيعة الظروف الراهنة التي تستدعي مزيدًا من المتابعة والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدرسي إلى جانب أولياء الأمور، مع الأخذ في الاعتبار التدرج بإعادة الطلبة إلى المدارس وإتاحة خيار التعلم عن بُعد لولي الأمر، أو تأخر بعض الطلبة في الالتحاق بالدوام الحضوري بسبب استكمال متطلباته كنتيجة الفحص السلبية.