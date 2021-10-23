علماء: فوائد إعطاء لقاح فايزر للأطفال تفوق مخاطره

قالوا: أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المئة ضد فيروس كورونا

كشف علماء في ادارة الاغذية والعقاقير الأمريكية مدى فعالية وتأثير لقاح فايزر على الأطفال.

وقال العلماء إن فوائد إعطاء لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً تفوق مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

وقال مصنعو اللقاح إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المئة ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بلقاح فايزر-بيونتيك، فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 لهذه الفئة العمرية، ويمكن أن يكون اللقاح متاحاً في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر.