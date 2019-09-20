"ترامب" يتوعد قادة إيران: أنقذوا بلادكم.. مستعدون دائمًا للخيارات العسكرية

فرض عقوبات على أحد بنوكها وأكد صعوبة وضع طهران الاقتصادي وإفلاسها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى، وفق ما ذكرت "العربية".

ودعا الرئيس الأمريكي قادة إيران إلى وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلدهم، مشيراً إلى أن إيران أفلست تقريباً ووضعها الاقتصادي صعب جدّاً، مؤكداً أن الولايات المتحدة الآن أقوى عسكريّاً من أي وقت مضى.

كما رد "ترامب" في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران، وقال: "الولايات المتحدة دائماً مستعدة".

كذلك أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدّاً"، وأوضح الوزير الأميركي أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران، فيما تعمل واشنطن حاليّاً على عزل إيران ماليّاً بشكل كلي؛ وفق "العربية".



يُذكر أن ‏البنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترامب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاماً؛ حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، يوظف أكثر من 39 ألف شخص، ولديه نحو 3350 فرعاً في الداخل والخارج.

يشار إلى أن هذا البنك الذي خصع للعقوبات كان يعتبر في عصره الذهبي أكبر بنك إسلامي في العالم، إلا أن دوره تراجع بقوة لتتصدر بنوك الخليج العربي القائمة.