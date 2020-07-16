"التنمية الاجتماعية": ننسق مع الجهات المختصة في قضية استغلال طفلة في قنوات التواصل

‫ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي، بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وسيتم اتخاذ اللازم.

وكان الطفلة قد نشرت عبر حسابها في سناب شات أعلانات لا تناسب عمرها.