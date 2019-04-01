طالبات بالمجاردة بلا معلمة رياضيات منذ 10 أسابيع.. و"التعليم": المشرفة باشرت

أولياء الأمور لـ"سبق": كيف تُختزل 50 حصة مهدرة في 15 حصة فقط؟!

تذمر عدد من أولياء أمور طالبات الثانوية الأولى بمحافظة المجاردة من انقضاء الفصل الدراسي الحالي دون وجود معلمة لمادة الرياضيات على مدى فصل دراسي كامل، مؤكدين أن المعلمة في إجازة منذ الأسبوع الثاني لبداية الدراسة، ولم يسد العجز سوى يوم الأربعاء الماضي بإحدى مشرفات مكتب التعليم، وأن المعلمة الجديدة لن تستطيع اختزال منهج 15 أسبوعًا في 3 أسابيع فقط مهما كانت إمكانياتها واستيعاب طالباتها.

وتفصيلاً، قال عدد من أولياء أمور طالبات المدرسة الأولى بالمجاردة لـ "سبق": منذ الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الحالي ومعلمة الرياضيات للصف الأول الثانوي في إجازة، و"التعليم" لم توفر بديلة لسد العجز، وكانت تشغل بحصة احتياط فقط لا علاقة لها بالمنهج دون تحرك من المسؤولين بالرغم من وجود 3 شعب "مقررات" بها قرابة 150 طالبة، سيتأثرن قطعًا في مستواهن العلمي؛ وبالتالي في الاختبار التحصيلي.

وأضافوا: تم تكليف إحدى مشرفات مكتب التعليم الأربعاء الماضي بسد العجز، وحضرت الأربعاء والخميس، وبدأت مشرفة أخرى أمس الأحد في شرح المنهج، وذلك كله في نهاية الأسبوع الثاني عشر، أي بعد مرور 10 أسابيع على انقطاع المعلمة الأولى، فهل ستتمكن المعلمة الجديدة من البدء وإنهاء المنهج خلال 3 أسابيع، هي المتبقية قبل الجلوس في قاعات الامتحانات؟!

وبينوا: 50 حصة هي مجموع الحصص التي أُهدرت دون تأمين بديلة، فهل ستتمكن معلمتهن الآن من اختزالها في 15 حصة متبقية مهما كانت إمكانياتها، ومهما كان استيعاب طالباتها؟

وتساءل أولياء الأمور: هل بقيت إدارة التعليم في موقف المتفرج على تدمير مستقبل بناتنا طوال هذه الفترة؟ أم أنه لم يرفع لهم؟ أم أنها عجزت عن سد العجز؟.. وذلك محال قطعًا؛ فإمكانيات وزارة التعليم عالية، وفي كل عام لا نسمع عن عجز وشواغر في الوظائف التعليمية، بل إن رصيف العطالة وطالبات التوظيف يكتظ بعشرات الألوف ممن لم يجدن فرصًا وظيفية بحجة أنه لا احتياج.. مطالبين بالتحقيق فيما وصفوه بالاستهتار بمستقبل الطالبات، وتعويضهن بحصص بديلة مضاعفة للوصول إلى أعلى قدر ممكن من المنهج العلمي؛ فالدولة تضع التعليم ضمن أعلى أولوياتها واهتماماتها.



وعرضت "سبق" الشكوى على متحدث تعليم محايل علي يحيى الذي اكتفى بالقول: تم تطبيق آلية سد العجز، ونظرًا للعجز الشديد في مادة الرياضيات تم سد العجز بمشرفة المادة.