أهالي "آل يحيى" بالداير يعانون من انتشار البعوض ومخاوف من نقل العدوى

قالوا: نخشى من الملاريا.. ومتحدث صحة جازان: لا توجد حالات إيجابية

اتهم عدد من سكان جبل آل يحيى بالداير شرق جازان، الجهات المعنية عن مكافحة نواقل المرض، بالغياب عن الجبل مما تسبب في تكاثر البعوض وسط مخاوف من نقل عدوى الأمراض.

وتفصيلاً، قال السكان: نحن أهالي جبال آل يحيى التابعين لمحافظة الداير نعاني أشد المعاناة من تكاثر البعوض بشكل مفجع وكارثي في هذه الفترة، وذلك مع غزارة هطول الأمطار وتواجد المستنقعات والبرك ومياه الأودية.

وقالوا: قطاع العيدابي المسؤول عن مكافحة نواقل المرض بالقطاع الجبلي منذ زمن طويل ننتظر منه القيام بدوره في مركز آل يحيى وآل زيدان بالرش لمكافحة تكاثر البعوض وكذلك عمليات رش مكثفة على المستنقعات، ونحن نتوجس أن تنقل الأمراض للأهالي.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج وقال: نوضح لكم أن آل يحيى وآل زيدان التابعة لمحافظة الداير تتم مكافحة البعوض الناقل للملاريا بهما بالتنسيق مع الجهات المعنية، علماً أنه توجد بتلك المنطقة وحدة لفحص وعلاج الملاريا تعمل طوال العام ولم يتم تسجيل حالات ملاريا محلية إيجابية خلال العام الجاري.