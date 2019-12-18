منازل آيلة تهدّد سكان الشامية بجازان تبثّ الرعب لأهالي الحي والمارة

توجيه ولجنة وإزالة وتأمين سكن

اشتكى عدد من سكان حي الشامية بساحل جازان، من ميلان عدد من المنازل؛ مما تسبب في بث الرعب لسكان الحي والمارة؛ حيث إن إحدى العمائر الآيلة للسقوط حديثة البناء ومكونة من خمسة طوابق.



وعلمت "سبق" بصدور توجيه عاجل من صاحب السمو الملكي ‫أمير منطقة جازان‬ بإزالة المباني، وتوفير سكن لساكنيها، وعلى ضوء التوجيه قامت لجنة المباني الآيلة للسقوط المشكلة بإشراف ‫إمارة جازان‬ ومشاركة من عدد من الجهات المعنية ومتابعة مدير عام ‫الدفاع المدني، بإزالة منزلين يشكلان خطورة على رواد وساكني حي الساحل بمدينة، وتم تأمين السكن لأسرتيهما.



ويعاني سكان حي الشامية والساحل بجازان من هبوط الأرض؛ مما تسبب في ميلان عدد كبير من المنازل والبنايات.