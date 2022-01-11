"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على الباحة: حالة تتواصل حتى 6 مساء

المركز الوطني: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نَبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.