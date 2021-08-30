





1

عينة قليلة جداً أكدوا أن أبناءهم لم يحصلوا على اللقاح

استطلاع .. 65% يثقون في إجراءات "التعليم" ضد كورونا

416

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي استطلاعاً عاماً عن آراء السكان حيال العودة للمدارس في زمن كورونا. شارك في الاستطلاع 1027 شخصاً، 77% منهم لديهم أبناء أكبر من 12 سنة.



وقال 97% من العينة إنهم أخذوا اللقاح ضد كورونا. فيما قال 89% منهم إن أبناءهم أخذوا اللقاح، مقابل 6% قالوا إن بعض أبنائهم أخذوا اللقاح و5% أفادوا أن أبناءهم لم يأخذوا اللقاح مطلقاً.



وأبدى 65% من المستطلعين ثقتهم في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم، مقابل 23% غير واثقين و11% محايدين.



وبرغم كون الغالبية العظمى من العينة ممن أخذوا هم وأبناؤهم اللقاح وأن غالبية العينة تثق في الإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم، فقد أفصحت أغلبية العينة (54%) عن تخوفها من أن تؤدي العودة للدراسة الحضورية عن تفشي كورونا بين الطلبة، مقابل 38% لم يبدوا مخاوف من تفشي المرض و8% كانوا محايدين.



وأيضاً أبدت غالبية المستطلعين تخوفاً من أن تتسبب عودة الدراسة الحضورية في تفشي الوباء في كافة المجتمع (بنسبة 59%)، مقابل 33% قالوا إنه ليس لديهم مخاوف في هذا الشأن و7% محايدون. وكذلك فضلت 52% من العينة أن تكون الدراسة عن بعد، مقابل 48% تفضل الدراسة الحضورية.