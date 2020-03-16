"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة و"المدني" تحذّر

دعت إلى عدم التنزه في الأودية ومجاري السيول واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي والمراكز التابعة لها.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، بأهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.