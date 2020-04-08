تركيا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 812

الإجمالي ارتفع إلى أكثر من 24 ألفًا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 812 وفاة، بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف وزير الصحة أن عدد الإصابات زاد 4117 إصابة، لترفع الحصيلة إلى 24 ألفًا و900 حالة.

وكانت أنقرة قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من الاتصال الاجتماعي، وفرضت الحجر الصحي على بعض المدن، وحظرت الصلوات الجماعية، وأغلقت المدارس، والحانات والمطاعم، وحدت من السفر بين المدن.

كما أعلنت السلطات التركية في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليونًا و478 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 85 ألف شخص.

وتعد الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا.