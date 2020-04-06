"كورونا" يدفع 20 ألف باكستاني إلى العودة لبلادهم

إسلام آباد تتشاور مع أبوظبي لترتيب رحلات

يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون في الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن متحدث باسم القنصلية الباكستانية اليوم (الاثنين).

وأوضح المتحدث أن بين الباكستانيين من انتهت إقامته، أو فقد وظيفته، أو لم يعد يتلقى أجرًا، بالإضافة إلى الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.

وأضاف: السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم.

ويشير دبلوماسيون باكستانيون إلى أن باكستان مورد كبير للعمالة للإمارات، حيث يقيم ويعمل أكثر من مليون باكستاني.

فيروس كورونا الجديد

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 04:30 PM

إسلام آباد تتشاور مع أبوظبي لترتيب رحلات

"كورونا" يدفع 20 ألف باكستاني إلى العودة لبلادهم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون في الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن متحدث باسم القنصلية الباكستانية اليوم (الاثنين).

وأوضح المتحدث أن بين الباكستانيين من انتهت إقامته، أو فقد وظيفته، أو لم يعد يتلقى أجرًا، بالإضافة إلى الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.

وأضاف: السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم.

ويشير دبلوماسيون باكستانيون إلى أن باكستان مورد كبير للعمالة للإمارات، حيث يقيم ويعمل أكثر من مليون باكستاني.

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فيروس كورونا الجديد

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