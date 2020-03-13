الكويت تنفي مجددًا صحة "فرض حظر تجول"

"المزرم": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية

جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، نفي صحة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

الكويت

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 02:35 PM

"المزرم": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية

الكويت تنفي مجددًا صحة "فرض حظر تجول"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الكويت

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جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، نفي صحة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

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