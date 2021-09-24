جدة.. انعقاد ملتقى مؤشرات رقمية لمنجزات المرأة السعودية 2021

بتنظيم مكتب الرؤية ومركز المبدعين والدراسات بجامعة المؤسس

عُقد بجدة الملتقى الأول "مؤشرات رقمية لمنجزات المرأة السعودية 2021( واقع.. وطموح)" والذي تناول خمسة محاور أساسية هي: المحور الأول منجزات محلية وعالمية والذي تناولته الدكتورة منى خالد كريم، استعرضت فيه منجزاتها المحلية والعالمية أثناء وبعد مرحلة الدكتوراه، واستعرضت غزوى بطي السبيعي، رئيسة جمعية السعادة المهنية مشاركتها المجتمعية للسعادة المهنية وإسهاماتها في هذا الجانب الحيوي الهام.

وتناولت سارة سعدي السلمي وهي صاحبة مبادرة الملتقى المنجزات الوطنية والتطوعية من خلال المؤشرات والأرقام، كما استعرضت شوقية محمد الأنصاري قائدة فريق مملكة التأليف التطوعي عرض منجزات فريقها بعنوان طموحنا لا ينتهي، وتحدثت ميمونة العواجي عن تمكين ومشاركة المرأة في قطاع التعليم وما وصلت له منجزات المرأة السعودية عالمياً.

واختتمت الملتقى حنان أحمد الحكمي بحديثها عن الشعر مسيرة وتفوق وعرضت منجزاتها في هذ الجانب، واستعرضت قصيدتها الجديدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (91) للمملكة العربية السعودية والتي تم عرضها لأول مرة في الملتقى.

ويعتبر هذا الملتقى هو ملتقى قياس النجاح كما سمته سارة السلمي، حيث إن قياس النجاح كما ذكرت هي المسافة التي تصل المرء بإنجازاته، وهي من المهتمين بمؤشرات قياس الأداء في المؤسسات التعليمية وسفيرة السعادة والإيجابية وجودة الحياة ومشرفة الجودة وقياس الأداء بتعليم جدة، كما أدارت الحوار والأوراق في هذا الملتقى بفاعلية عالية منيرة فهد الهديان.

وحظي الملتقى برعاية وتنظيم رائع من مكتب مستقبل الرؤية ومركز المبدعين للاستشارات والدراسات والتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز، وشركة إجادة للتعليم وجمعية السعادة المهنية.