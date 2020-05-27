بعد إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية: خافوا على أنفسكم

أصيبت بالفيروس في آخر يوم من تصوير أحد المسلسلات

في اتصال هاتفي من سرير العزل بالمستشفى، كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تفاصيل إصابتها بكورونا في آخر يوم من تصوير أحد المسلسلات؛ ناصحة الجميع بأن يخافوا على أنفسهم.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، أصيبت رجاء الجداوي بالفيروس في آخر يوم من تصوير المسلسل المصري "لعبة النسيان"، الذي كان يُعرض في شهر رمضان.

وقالت "الجداوي" في مداخلة هاتفية لـ"راديو مصر"، من داخل مستشفى العزل: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".

وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد آخر أيام رمضان، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم نقل الفنانة لمستشفى العزل في الإسماعيلية.