مجلس القضاء الإداري يقرّ حركة نقل القضاة بين محاكم ديوان المظالم

في جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب؛ أن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ إذ أقر المجلس حركة نقل القضاة المتضمنة نقل (52) قاضياً بين محاكم ديوان المظالم وفق الاحتياج، بالإضافة إلى تكليف عدد (10) قضاة في محاكم الاستئناف الإدارية وفق الاحتياج.

وأضاف الأحيدب أن المجلس أقر تسمية مساعد لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم، وتسمية مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بمحافظة الأحساء، مشيراً إلى أن حركة النقل للقضاة تأتي في إطار اكتساب وتنوع الخبرات، وتطوير المكتسبات المعرفية لدى الكادر القضائي، وتهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي في سبيل تحقيق رسالة قضاء ديوان المظالم ورؤيته وفق ما رسمته خطته الإستراتيجية.