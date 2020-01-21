"الجبير" يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو التجارة بالبرلمان الأوروبي

بحث معهما سبل التعاون واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ كلاً من عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي السيد ديفيد ماكلستر.


وتفصيلاً، جرى خلال اللقاءين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.


وحضر اللقاءين المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

بلجيكا بروكسل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الاتحاد الأوربي عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي سيفنسايمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكلستر

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 11:25 PM

بحث معهما سبل التعاون واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو التجارة بالبرلمان الأوروبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ كلاً من عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي السيد ديفيد ماكلستر.


وتفصيلاً، جرى خلال اللقاءين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.


وحضر اللقاءين المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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بلجيكا بروكسل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الاتحاد الأوربي عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي سيفنسايمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكلستر

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