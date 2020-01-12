توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الاتحادَيْن السعودي والدولي للصحافة الرياضية

عقد الدكتور رجاء الله السلمي، رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم اجتماعًا مع جياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، تم خلاله توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادَيْن خلال الفترة المقبلة.

ويمثل هذا التوقيع خطوة مهمة في خطوات التطوير التي يشهدها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على الأصعدة كافة، بالتزامن مع النقلة النوعية التي يعيشها قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية، والدعم غير المحدود من قِبل القيادة الكريمة، بمتابعة مستمرة من لدن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وعلى صعيد متصل، عقد السلمي اجتماعًا ثلاثيًّا اليوم مع سطام السهلي، رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الآسيوية، بحضور جياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وركز الاجتماع على مناقشة مستقبل الصحافة الرياضية الدولية والآسيوية على حد سواء، وطرح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير سير العمل في الاتحادات المعنية، وسُبل المحافظة على المكتسبات الحالية، وجعلها حجر أساس لتنفيذ المزيد من الخطوات المستقبلية التي تهم شؤون الإعلام الرياضي بشكل عام.

كما وقَّع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، د. رجاء الله السلمي، مذكرة تفاهم مع رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي حول عدد من المشاريع والبرامج الموجهة للإعلاميين الرياضيين في المنطقة.