الطائف.. حملة رقابية تغلق 4 محلات أغذية مخالفة تعمل بدون تراخيص

شملت أكثر من 195 محلًا وجزاءات تتعلق بسوء الحفظ والتخزين والنظافة

نظّمت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- حملة رقابية مكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمغاسل والمخابز، في نطاق شرق وغرب الطائف؛ أسفرت عن إغلاق 4 محلات مخالفة لعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة الأنشطة.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أنه تم الوقوف على أكثر من 195 محلًّا تم ضبط مخالفات مختلفة تتعلق بسوء الحفظ والتخزين، وسوء النظافة، وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومخالفة تراخيص الأنشطة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وانتهاء التراخيص، وبلغت المحلات المخالفة 62 محلًا تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم وإعطاؤهم مهلًا محددة لتصحيح المخالفات، وفي حال عدم تصحيح المخالفات يتم إغلاق المحل لحين معالجة الملاحظات.

وصادر مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة أكثر من ١٥كجم، و١٩ لترًا من المواد مجهولة المصدر أو أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبيّنت الوكالة أن الإدارات الإشرافية كثّفت برنامجها الرقابي خلال الموسم السياحي؛ للتأكد من جودة وسلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حيث تم توعية العاملين بالأنشطة المتعلقة بالغذاء بضرورة تطبيق الاشتراطات البلدية في منافذ البيع وأماكن التحضير.