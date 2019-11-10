"الفيصل" يلتقي لاعبي المنتخب السعودي الأول قبل المغادرة إلى طشقند

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ظهر اليوم الأحد، لاعبي المنتخب الوطني الأول في مقرّ تجمُّع اللاعبين في مدينة الرياض قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند؛ حيث تواجد برفقته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



وكان رئيس هيئة الرياضة قد تواجد مع توافد لاعبي المنتخب لمقرّ التجمُّع المعدّ لهم الساعة 12 ظهرًا؛ حيث اجتمع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية التي تستلزم مضاعفة الجهد، ومؤكدًا على ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق النتائج الإيجابية؛ كون الكرة السعودية تملك المقوّمات التي تجعلها دائمًا في المقدمة.



بدوره قدّم المسحل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه لرياضة الوطن.