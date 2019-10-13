الروس والسعوديون الأعلى إنفاقًا في دبي و 10 ملايين زائر

1.13 مليون زائر من المملكة دخلوا الإمارة خلال ثمانية أشهر

أكد المدير التنفيذي لدائرة السياحة في دبي عاصم كاظم، أن السائح السعودي يحتل المرتبة الثانية في متوسط الإنفاق بدبي بعد السائح الروسي، وتبلغ مساهمة السياح السعوديين القادمين إلى دبي 12%، وتعد ثاني أكبر منطقة في السفر إلى الإمارة.

وأوضح كاظم أن العلاقة بين البلدين الشقيقين متكاملة في ظل تنوع الأنشطة المقدمة ورغبة مواطني البلدين في زيارة البلد الآخر.

ولفت كاظم إلى مشاركة السعودية في اكسبو 2020 ستكون الأضخم بعد جناح الإمارات.

وأوضح المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق، أن قطاع السياحة يسهم بنسبة 20 % من الناتج المحلي لإمارة دبي، ويستحوذ الترفيه على 80 % من الدخل، بينما تسيطر سياحة الأعمال على نسبة 20 % المتبقية.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر زيارة لدبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بـ1.13 مليون زائر من إجمالي 10.85 مليون زائر دخلوا الإمارة خلال ثمانية أشهر، بحسب بيانات "دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي".