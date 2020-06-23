"العبدالعالي" ينصح: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك

قدم متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدداً من النصائح، داعياً إلى حجز التذاكر إلكترونياً عند رغبتك في السفر، وقال: ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه.
وتابع خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا اليوم: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.
وقال: نعود بحذر بعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج.
وحول تطبيق "إشارة" قال: تطبيق #إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.
وقال "العبدالعالي": من أبرز الاستفسارات التي تلقيناها (تطبيق تباعد، وفحص كورونا، والإجراءات وإعادة تطبيقها، والعلاجات وصرفها).
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
دعا إلى الوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج
قدم متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدداً من النصائح، داعياً إلى حجز التذاكر إلكترونياً عند رغبتك في السفر، وقال: ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه.
وتابع خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا اليوم: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.
وقال: نعود بحذر بعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج.
وحول تطبيق "إشارة" قال: تطبيق #إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.
وقال "العبدالعالي": من أبرز الاستفسارات التي تلقيناها (تطبيق تباعد، وفحص كورونا، والإجراءات وإعادة تطبيقها، والعلاجات وصرفها).