"محمد بن ناصر" يكرّم 26 فائزًا وفائزة بجائزة جازان للتفوق والإبداع لهذا العام

"أبو هادي" أكد حرص أمير المنطقة على تطوير وتوسيع مجالات المنافسة

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الرابعة عشرة، والذي أُقيم بفندق راديسون بلو في مدينة جازان.

وتفصيلاً، تضمن حفل التكريم، كلمة لأمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي الذي أكد خلالها حرص أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، على تطوير وتوسيع مجالات وفروع الجائزة التي بلغ عدد الفائزين بهذا العام ٢٦ فائزًا وفائزة من داخل الوطن وخارجه.

وفي ختام الحفل كرّم أمير جازان الفائزين والفائزات بالجائزة في عامها الحالي.

وحضر الحفل ضيف الجائزة مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين أمانة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من المسؤولين.