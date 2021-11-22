شاهد.. ماذا قال المذيعان "السبيعي" و"خيري" لـ"سبق" بعد عودتهما لتقديم نشرة الأخبار؟

المبادرة جاءت بمناسبة احتفالية "هيئة الإذاعة" بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون

جددت عودة المذيعين القدامى مزيد السبيعي ومحمد خيري وحسين نجار وسبأ باهبري للظهور على شاشة التلفزيون، أمس الأحد، من خلال تقديم نشرات الأخبار على القناة السعودية إلى المشاهدين الحنين للماضي وذكريات الزمن الجميل.

وقدم الإعلامي مزيد السبيعي شكره للقائمين على الحفل ودعوتهم للمشاركة في تقديم الأخبار وأكد لـ"سبق"، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون، ومرور 56 عامًا على تأسيس التلفزيون السعودي: "لن نستطيع الاستغناء عن التلفاز مهما حاولنا؛ فهي ستظل الوسيلة الإعلامية الأولى التي ما زالت تحتفظ برونقها وجمالها في كل بيت من بيوت الوطن".

وعن مدى تأثر انقطاع المذيع الطويل عن الشاشة وعودته مجددًا لقراءة نشرة الأخبار، أضاف "السبيعي": "مذيع النشرة مثل لاعب كرة القدم إذا ابتعد عن التمارين تضعف لياقته، كذلك المذيع إذا ابتعد عن الشاشة وقراءة الأخبار، لكن قبل 5 أيام من موعد قراءة النشرة تدربت وتمرنت بشكل يومي وظهرت في النشرة بشكل جيد".

وأرجع سبب عدم ظهور المذيعين القدامى بين فترة وأخرى لتقديم النشرات الإخبارية والبرامج، لظهور مذيعين شباب متميز ورائع جدًا، فينبغي إعطاؤهم المساحة والفرصة الكافية لإبراز تألقهم.

بدوره، أعرب المذيع محمد خيري كبير المذيعين في هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة أمس في تقديم نشرة أخبار الظهيرة مع زميله المذيع مزيد السبيعي، والتي تدل على التقدير والوفاء من المسؤولين في التلفزيون وعلى رأسهم رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون محمد الحارثي ونائبه خالد الغامدي، والمشرف على قطاع الأخبار في القنوات السعودية بهيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام.

وأوضح أن مبادرة التقدير والوفاء غير مستغربة، وأضاف: أعادتنا أجواء الاحتفالية إلى الماضي والزمن الجميل، وتذكّر المذيعين القدامى الذين خدموا التلفزيون ومن رحلوا.

وأثنى على دعوة هيئة الإذاعة والتلفزيون المذيعين القدامى للمشاركة في المناسبات والظهور في نشرات الأخبار، وقال: نثمّن في هذا الصدد مبادرة "الإخبارية" بتخصيص أسبوع للمذيعين القدماء شاركت فيه إلى جانب المذيعين سبأ باهبري وسفر الشهراني وفهد الحمود، وفي المناسبات دائمًا ما يتذكروننا ولا ينسوننا وهذا وفاء منهم.

من جانبه، قدّم الفنان والممثل القدير محمد الكنهل الذي اشتهر بلازمة "مادريتا وأنت توحي" شكره لوزير الإعلام لتكريم الممثلين والإعلاميين والحاصلين على الجوائز.

وقال خلال حديثه لـ"سبق": الـ56 عامًا التي مضت منذ تأسيس التلفزيون السعودي كانت مليئة بالمنجزات من مسلسلات وبرامج متميزة وجميلة ومحفورة في الذاكرة والآن في تألق أكثر.

وعن علاقته بمسرح التلفزيون؛ أوضح "الكنهل" أنه شارك في عدة برامج متنوعة منها أضواء ومواهب وبرامج للأطفال.

بدوره، اعتبر الإعلامي والمذيع في قناة mbc على العلياني، في حديثه لـ"سبق"، أن الحفل حرك المشاعر والذكريات، وقال: لقد أعادنا لسنوات جميلة للماضي محفزة تجعلنا نتعرف من خلالها على حجم منجزاتنا الكبيرة والمتطورة في الإعلام السعودي التي وصلنا لها، فمن ليس لديه ماضٍ ولا تاريخ فليس له حاضر ولا مستقبل، فشكرًا لكل المنظمين والقائمين على هذا الحفل الذي أثار شجوننا.

وأضاف: مسرح التلفزيون حيث يوجد به يعني له الكثير من الذكريات، وولادة الكثير من المواهب الفنية ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما الخليج والعالم العربي.

وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قد رعى أمس في مقر الهيئة في مدينة الرياض احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.