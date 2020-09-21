نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة .. و"المدني" تتفاعل: اتبعوا الإرشادات

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي شرورة ويدمة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.