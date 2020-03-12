فورًا.. العراق تطالب القنصل الإيراني وأسرته بمغادرة البلاد لهذا السبب

توضيح من مديرية صحة محافظة النجف عن أحد أفراد عائلة "شيرازي"

طالبت السلطات العراقية، القنصل الإيراني وعائلته بمغادرة البلاد، بعد ثبوت إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا، ويتشبه في أن القنصل وبقية أفراد أسرته قد أصيبوا بالفيروس بسبب التقائهم المباشر به بشكل يومي.

وذكرت مديرية صحة محافظة النجف، أن أحد أفراد أسرة القنصل الإيراني حميد مكارم شيرازي، تأكدت إصابته بالفيروس، وتم الاتصال بالقنصل ومطالبته بالمغادرة فورًا إلى بلاده لتلقي العلاج في إيران.