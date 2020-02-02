أبها يتعاقد مع اللاعب الجزائري "بوخنشوش"

أعلنت إدارة نادي أبها التعاقد مع الجزائري "سليم بوخنشوش" بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

ووقّع العقد مع اللاعب أحمد الحديثي رئيس النادي.

وسبق للاعب البالغ من العمر 28 عامًا تمثيل أندية مولودية بجايه وشبيبة القبائل الجزائري والنجم الساحلي التونسي.

نادي أبها سليم بوخنشوش

1

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 08:39 PM

أبها يتعاقد مع اللاعب الجزائري "بوخنشوش"

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

0 1,290

أعلنت إدارة نادي أبها التعاقد مع الجزائري "سليم بوخنشوش" بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

ووقّع العقد مع اللاعب أحمد الحديثي رئيس النادي.

وسبق للاعب البالغ من العمر 28 عامًا تمثيل أندية مولودية بجايه وشبيبة القبائل الجزائري والنجم الساحلي التونسي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

نادي أبها سليم بوخنشوش

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020