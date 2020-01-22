منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ9 يُكَرّم "سبق" لشراكتها الإعلامية

افتتحه أمير الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

كرّم منتدى الرياض الاقتصادي، في دورته الـ9، صحيفة "سبق" الإلكترونية بدرع الشراكة الإعلامية، وقدم الدرعَ أمير الرياض الرئيس الفخري للمنتدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، للزميل نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية شقران الرشيدي؛ بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، ونائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر؛ وذلك خلال حفل افتتاح المنتدى الذي جرى مساء أمس الثلاثاء في فندق الهيلتون بالرياض.

وكان أمير الرياض قد افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.