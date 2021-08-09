"الصحة": 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة كورونا الثانية.. 29% من سكان المملكة

كشفت وزارة الصحة اليوم أن 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة #كورونا الثانية، بما نسبته 29% من سكان #المملكة.
وفي وقت سابق، اليوم، قالت الوزارة إنه - بفضل الله - أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم بالمناطق كافة
كشفت وزارة الصحة اليوم أن 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة #كورونا الثانية، بما نسبته 29% من سكان #المملكة.
وفي وقت سابق، اليوم، قالت الوزارة إنه - بفضل الله - أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.