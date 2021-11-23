بعد مقطع المشاجرة.. شرطة مكة المكرّمة تعلن القبض على 10 أشخاص

جرى توقيفهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (10) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حدوث مشاجرة بينهم، وتمّ القبض عليهم، وهم (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية التونسية، وآخر من الجنسية المغربية، ومقيمان من الجنسية السودانية، نتيجة خلاف سابق، وجرى توقيفهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرّمة.