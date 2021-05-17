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أشتية: دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن

رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع.

وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.