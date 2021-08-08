"السديس" يصدر قراراً بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام

بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة بما يواكب رؤية القيادة 2030

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً إدارياً بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام لتكون على النحو التالي:

1- الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة

- المدير العام: المهندس فارس بن فايز ملا

- مساعد المدير العام: صلاح بن عبدالرحمن العبدلي

- مساعد المدير العام للشؤون التطويرية: المهندس شاهر بن محمد المطرفي

• إدارة مركز الاتصال الموحد:

- مدير الإدارة: عبد الله بن أحمد الزهراني

• إدارة التحكم والدعم الفني

- بلقاسم بالغيث العامري

2- الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين

- المدير العام: المهندس حمود بن صالح العيادة

- مساعد المدير العام: خالد بن عبد الهادي سباعي

- مساعد المدير العام للتطوير: خالد بن محمد الحارثي

• إدارة شؤون المناوبين

- مدير الإدارة: عبد العزيز بن شايع العواد

• إدارة تطوير أعمال وخدمات المناوبين

- مدير الإدارة: أحمد بن سعيد عسيري

وتأتي هذه القرارات حرصًا من الرئيس العام على الارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة 2030.