المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 694121 و73258 ضحية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".