المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".فيروس كورونا الجديد
ليصل إجمالي الإصابات إلى 694121 و73258 ضحية
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".