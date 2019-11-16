شاهد .. ليس في دول الإسلاموفوبيا.. اعتداء على محجبة في تركيا!

في ظل تزايد هذه النوعية من الحوادث في الفترة الأخيرة

أظهر مقطع فيديو تعرُّض امرأة محجبة للاعتداء في مدينة إسطنبول التركية، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة لدى المغردين الذين انتقدوا عدم تدخُّل المارة أو الشرطة لإيقاف المعتدية.

ويظهر في المقطع المرئي توجُّه إحدى السيدات نحو امرأتين محجبتين، تمران بجوارها، ولَكْم إحداهما في وجهها، ومحاولة نزع حجابها، ثم انصرفت مبتعدة، بينما كانت السيدتان المحجبتان في حالة ذهول، فيما اكتفى المارة بالنظر إلى الموقف شذرًا دون تدخُّل.

ولم تكن الواقعة التي جرت أحداثها في حي كاراكوي بمدينة إسطنبول التركية هي الأولى من نوعها؛ إذ تكثر حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا في السنوات الأخيرة؛ ففي يوليو الماضي تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يُظهر اعتداء امرأة تركية لفظيًّا على امرأة أخرى لكونها محجبة. وأظهر التسجيل المرأة وهي تقول للمحجبة: "لا يمكن للمحجبات التجول في الأماكن العامة. إن أردتِ ذلك فتجولي في بيتك". مضيفة: "اذهبي إلى إيران.. هنا تركيا.. ويوجد قانون للباس".

محجبة أخرى كانت ضحية للعنصرية في تركيا؛ إذ تعرضت فتاه تركية محجبة لحادثة اعتداء من امرأة، حاولت نزع حجابها عن رأسها عمدًا، ثم قالت لها "اذهبي للعيش في السعودية، ما الذي تفعلينه هنا في تركيا؟".

وأبدى المغردون قلقهم من تزايد حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا في السنوات الأخيرة، وكتب حساب شؤون تركية تعليقًا على الحادث: "هذا المشهد ليس في دولة غربية ينتشر فيها الإسلاموفوبيا. هذا المشهد في عاصمة خلافة الإخوانجية إسطنبول في كاراكوي. تعرُّض فتاة محجبة للضرب من قِبل امرأة بسبب حجابها. أردوغان دائمًا يتبجح وينتقد الغرب بسبب قضية الإسلاموفوبيا، بينما تنتشر هذه الظاهرة المشينة بكثرة في بلده تركيا".