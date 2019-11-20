"الأرصاد" تنبّه الباحة والمدينة من أمطار رعدية وأتربة مثارة

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.