وحدات الجيش اللبناني تنتشر في طرابلس

لوقف مسيرات محتجين يغلقون المرافق العامة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان بأن وحدات من الجيش اللبناني نفذت انتشاراً واسعاً في أحياء وشوارع طرابلس.

وقالت الوكالة الرسمية ظهر اليوم: عملت الوحدات على وقف مسيرات المحتجين الذين يجولون على المرافق العامة والمصارف لإقفالها، مما سمح لبعض المصارف والمؤسسات العامة باستئناف العمل.

وكان قد أعاد الجيش اللبناني، الثلاثاء، فتح الطريق الساحلي الرئيسي شمالي العاصمة بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين هناك.

وأوقفت قوى الأمن اللبناني 4 شبان حاولوا اعتراض الجيش ومنعه من فتح الشارعين الغربي والشرقي في الطريق الساحلي الرئيسي عند محلة جل الديب.

واستقدم الجيش اللبناني جرافات وآليات لإعادة فتح عدد من الطرقات المقفلة، الثلاثاء.

وفي اليوم العشرين من التحركات الشعبية في لبنان قرر المتظاهرون تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات الاتصالات.

ووفق "سكاي نيوز" أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان، مواصلين موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي، في وقت تعاني أزمة اقتصادية طاحنة.