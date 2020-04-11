بالأرقام.. الرياض تتصدر المصابين والمتعافين بفيروس كورونا

١١٠٦ مصابين بما يعادل ٢٧.٤٢٪ من إجمالي الحالات

عبدالملك سرور - سبق: كشفت وزارة الصحة عن الأرقام الأخيرة لمصابي فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الحالات ٤٠٣٣ مصاباً، وكان للرياض العدد الأكبر حيث بلغ ١١٠٦ مصابين، أي ما يعادل ٢٧.٤٢٪ من المصابين في السعودية.

وفي المركز الثاني بعد الرياض، جاءت مكة حيث بلغ عدد المصابين بها ٨١١ مصابًا، أي ما يعادل ٢٠.١٪ من عدد المصابين في السعودية، ثم حلّت المدينة ثالثة وبلغ المصابون فيها حتى هذا اليوم ٥٦٩ مصابًا، أي ما يعادل ١٤.١٪ من عدد المصابين في السعودية.

وبخصوص المتعافين، بلغ عدد المتعافين في السعودية ٧٢٠ متعافيًا، منهم ٢٩١ متعافيًا في الرياض، ما يعادل ٤٠.٤١٪ من المتعافين في السعودية، تلي الرياض مدينة جدة، حيث بلغ عدد المتعافين بها ١٤٠ متعافيًا، أي ما يعادل ١٩.٤٤٪ من عدد حالات التعافي في السعودية، ثم مكة المكرمة ثالثًا، حيث بلغ المتعافون فيها حتى هذا اليوم ١١٥ متعافيًا، أي ما يعادل ١٥.٩٧٪ من عدد المصابين في السعودية.