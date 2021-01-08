غرامة بـ40 ألف ريال ضد قناة انتهكت حقوق ملكية قصيدة شعرية

"الملكية الفكرية": الإذن الكتابي شرطٌ لاستخدام الأعمال الأدبية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضبط مخالفة انتهاك حقوق لقصيدة شعرية، مبينة أنه تم فيها تعويض المتضرر بقيمة ‏40 ألف ريال.



وأشار حساب "الملكية الفكرية" على موقع "تويتر" إلى أن "شركة قامت بالاعتداء على قصيدة شعرية مملوكة لفرد، ونشرها دون الحصول على إذن بذلك".



وأوضح أنه تمت معاقبة المخالف، وهي قناة تلفزيونية، بدفع تعويض شخصي لصاحب القصيدة بقيمة 40 ألف ريال، ودفع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال (الحق العام).



وشدَّد على ضرورة الحصول على إذن كتابي لاستخدام الملصقات الأدبية والفنية من صاحب الحق؛ وذلك لتجنب التعرض لعقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.