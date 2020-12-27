ينبع .. هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد والأرصاد تحذر من عواصف رعدية

"المدني" يطالب بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

ما زال هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مستمرًا حتى إعداد هذا الخبر على مراكز شمال وشرق محافظة ينبع فيما حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة ينبع وبدر والعيص وخيبر.



وقال المركز الوطني للأرصاد إن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في تساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة من اليوم الأحد.



كما طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.