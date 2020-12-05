هطول أمطار غزيرة على رفحاء وضواحيها.. وتكوُّن بحيرات وشلالات جارية

المواطنون يخرجون للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الجميلة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة رفحاء وضواحيها صباح اليوم؛ سالت إثرها الشعاب والأودية؛ وتحولت مناطق شاسعة من الأراضي إلى بحيرات وشلالات جاريه.

وشملت أمطار الخير كلاً من: محافظة رفحاء، وابن شريم، وزبالا، وطلعة التمياط، والعجرمية، وبعض القرى والهجر الأخرى.

وبدأ هطول المطر صباح اليوم، ومن المتوقع استمراره إلى يوم غد الأحد. فيما لا تزال السماء ملبدة بغيوم سوداء مع ضباب هابط، ورذاذ بارد.

ودفعت الأجواء اللطيفة والمناظر الجميلة التي خلفتها مياه الأمطار الأهالي إلى الخروج للبراري برفقة العائلات للترفيه والتنزه، وتوثيق المشاهد بالكاميرات، وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.