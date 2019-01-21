أمير الجوف يزور المواقع الأثرية بالقريات.. ويجتمع بـ"المحلي"

استمع لشرح عن عين منوه الكبريتية قدمّه له شيخ القرية

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم المواقع الأثرية والتاريخية بمحافظة القريات.

وبدأ أمير الجوف بزيارة إلى قصر كاف، حيث كان في استقباله لدى وصوله القصر محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ومدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة القريات طلال بن محمد الرويلي، الذي قدم له شرحًا عن تاريخ الآثار في محافظة القريات، ثم تجول أمير المنطقة داخل القصر مستمعًا لشرح عنه .

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للهيئة والقائمين على هذه الأعمال والمحافظة عليها.

ووقف، خلال جولته التفقدية لمحافظة القريات اليوم، على عين منوه الكبريتية، واستمع لشرح عن العين من شيخ قرية منوه أحمد بن راشد السهر السرحاني والتي تُعد علاجًا لكثير من الأمراض الجلدية وغيرها منذ القدم .

من جهه أخرى، عقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليومـ اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي بمحافظة القريات، حيث أثنى على تلمّس حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

وأكد أهمية تعاون وتكامل الجهود، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً سموه بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

واستمع أمير المنطقة إلى كلمة "الجاسر" الذي استعرض دور المجلس وجهوده في مواكبة التنمية في المحافظة، كما استمع لمداخلات ومقترحات الأعضاء.

وحضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.