وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".
وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.
أعرب عن ترحيبه بالضيف والوفد المرافق له على أرض المملكة
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".
وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.