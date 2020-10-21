وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين

أعرب عن ترحيبه بالضيف والوفد المرافق له على أرض المملكة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".

وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 03:20 PM

أعرب عن ترحيبه بالضيف والوفد المرافق له على أرض المملكة

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".

وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.

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