مدير صحة عسير يتفقد الخدمات بمستشفى الفرشة والمركز الصحي

عقد اجتماع لفريق العمل واستعرض معهم احتياجات القطاع

تفقّد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الخدمات الصحية المقدَّمة في مستشفى الفرشة والقطاع الصحي بالمركز.

جاء ذلك خلال زيارته مستشفى الفرشة، ومركز صحي الفرشة، ومركز صحي جنوب الفرشة، يرافقه فريق العمل الميداني المختص من صحة عسير.

وشملت الزيارة جولة على جميع أقسام المستشفى، تابع خلالها سير العمل. واستعرض العسيري خلال الزيارة احتياجات القطاع الصحي في اجتماع عقده مع فريق العمل بالمستشفى والقطاع.